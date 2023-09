Orbán Zoltán, a somogyi rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn egyebek mellett azt is közölte: már a 4iG és a rendőrség együttműködésének keretében fejlesztett magyar gyártmányú TraffiCapture készülékekkel is ellenőriznek. Az eddig felújított Fáma lézeres sebességmérő műszerek mellett ezeket is használja a rendőrség. – Jelenleg ezek a berendezések az elérhető technológia csúcsát képviselik – mondta. Azt is közölte: a legközelebbi Roadpol közlekedésbiztonsági napot szeptember 16–22 között tartják.

– Az extrém gyorshajtást még ennél is jobban kellene büntetni – hangsúlyozta Tóth István, a közlekedéstudományi egyesül somogyi elnöke, aki arról is beszélt: tanévkezdéskor sokan a várakozás, és a megállásra vonatkozó előírásokat is figyelmen kívül hagyják, legszívesebben az iskola udvarán parkolnának le.



Fotó: Lang Róbert