A Denke család a felszállópálya végén, szabályos helyen, másokkal közösen nézte a légiparádét, amikor a családfő észlelte, hogy néhány másodpercen belül lezuhan a repülő. Erről Schádl Szilárd Karád polgármestere mesélt lapunknak. A település vezetője elmondta, az édesanya és kilenc éves kislánya az autóban ült, az édesapa és a tizenegy éves kisfia a kocsi mellett volt, amikor megtörtént a tragédia.

– Amikor az apa látta, hogy feléjük zuhan a gép, akkor kiabált a fiának, hogy fusson el onnan gyorsan – hangsúlyozta Schádl Szilárd. – Gyakorlatilag két másodperce volt arra, hogy minél messzebb kerüljön a tragédia helyszínétől. Ez is elég volt ahhoz, hogy a kisgyerek „csak” kevésbé sérült meg. Édesapja már jobban megégett, lánytestvére és édesanya azonban a legsúlyosabb égési sérüléseket szenvedte. A kilenc éves kislányt érték először a lángok, és amikor felrobbant a repülő, akkor a légnyomástól kirepült a kocsiból – tette hozzá a karádi polgármester.

A szülőket a budapesti Honvéd kórházban, a kislányt a Bethesda Gyermekkórházban ápolják. Mindannyian súlyos állapotban vannak. A tizenegy éves kisfiút szerdán már kiengedték a kórházból, jelenleg a nagynénje viseli gondját. Schádl Szilárd arról is beszélt, a postai kézbesítő édesanya és a kamionsofőr édesapa keresőképtelenné váltak, ezért gyűjtésbe kezdtek. – Az eset megrázta a karádiak közösségét. Kis település vagyunk, mindenki ismeri a másikat és jó barátságot ápolunk a családdal – mondta a polgármester. – Ezért is döntött úgy az önkormányzat – természetesen a Denke család beleegyezésével – hogy támogatjuk, segítjük őket. A felépülések nagyon hosszadalmas folyamat lesz, ezért is kérjük a jószándékú emberek segítség. A bankszámlaszámot, ahová a felajánlásokat lehet küldeni a Karád újratöltve nevű nyílt Facebook csoportban is közzétettük. A bejegyzésünket egy nap alatt már több mint 900-an osztották meg. Látszik, hogy sokan akarnak segíteni – tette hozzá Schádl Szilárd.