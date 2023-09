A jeles eseményen számos somogyi vállalkozó, közéleti személyiség és politikus is részt vett, akik meghatározó szerepet törtenet be Somogy, a Balaton és a régió fejlődésében. Az eseményről mi is több alkalommal tudósítottunk pénteken, a történéseket újra átélni itt tudja.

Sokan közöltek közösségi oldalukon is nagyon jó képeket, ezekből is válogattunk!

Nagy István miniszter elismerően szólt a Médiahajón töltött minőségi időről közösségi oldalán. Mint posztjában írta: "A Balaton térsége az ország kirakata

Merre tart a mezőgazdaság és az agrárium hajója?

Hogyan csökkenthető a hazai importfüggőség és hogyan fokozható az exportképesség?

Mi kell ahhoz, hogy egyre több magyar termék kerüljön a hazai boltok polcaira?

Akarunk-e élni a minket körülvevő változások kínálta lehetőségekkel?

Ma többek között ezeket a kérdéseket jártam körül Siófokon, a Szent Miklós hajón tartott beszélgetésen, ahol a Balaton kiemelt gazdasági szerepéről beszéltem.

Magyarország sikere a gazdálkodók, az eredményes magyar vállalkozások és vállalatok működésében is mérhető ezért van szükség arra, hogy az élelmiszeriparban is legyenek olyan kiemelt nemzeti szereplők, akik a világpiacon is helytállnak

Ezt segíti az Élelmiszeripar Bajnokai Program, amellyel a magyar családokat elláthatjuk:

biztonságos,

hazai alapanyagokból előállított,

magas minőségű élelmiszerrel.

Hiszem, hogy a nehézségekben is megtalálhatjuk a lehetőségeket.

Fontos feladatunk azonban, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, amelyet meg kell tartanunk a minőségi turizmusban és a tömegturizmusban egyaránt.

Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnöke is osztott meg gondolatokat az eseménnyel kapcsolatban.

Bódis-Nagy Katinka láthatóan élvezte a Médiahajón töltött perceket!

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal így szólt közösségi oldalán az eseményünkről: "Együttgondolkodás, közös ötletelés és tapasztalatcsere. Ez volt a célja a Somogyi Hírlap 2023-as Médiahajójának a Balatonon, ahol Nagy István agrárminiszter tartott előadást, majd a vármegye közéleti, gazdasági szereplői vitathatták meg az aktualitásokat és jövőbeli elképzeléseket. A Somogy Vármegyei Kormányhivatalt dr. Neszményi Zsolt főispán képviselte az eseményen."

A posztot Neszményi Zsolt főispán is megosztotta.

Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is elismerően nyilatkozott rendezvényünkről közösségi oldalán. Mint írja: "Az ötödik alkalommal megrendezett Médiahajón ismét a Balaton volt a fókuszban!

"Magyar tenger, magyar ételek, magyar italok" - Az esemény idei szlogenjének megfelelően a térség gasztronómiai, turisztikai és az agrár adottságairól, kihívásairól és fejlesztési irányairól Dr. Nagy István agrárminiszter tartott előadást.

A jótékonykodás ezúttal sem maradt el. A felajánlott támogatásokkal a Siófoki Kórház Alapítványának munkáját szeretnénk segíteni.

Hajrá, Balaton!"

Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere is nagyon örült, hogy ott lehetett a Médiahajón