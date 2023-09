Haszonicsné Kisgyörgy Mária és családja négy évvel ezelőtt alakítottak ki egy hatalmas kertet a Ballakúti utca végén, 4570 négyzetméteres területen. – Előtte a férjem lovakat tartott, legelő volt a birtokon – mondta. – Aztán beültettük az egész kertet, és tavaly 1300 négyzetméteres virágos rétet is kialakítottunk a saját örömünkre. Olyan különleges fák is állnak a kertben, mint a tibeti cseresznye.

A kert látogatható, az idén nyitották meg, s ideális helyszíne a kaposvári szeniorörömtáncnak. Sarkadi Kata tartja a foglalkozásokat. Lapunknak elmondta: Kaposváron és környékén sok idős embert ki tud mozdítani a tévé elől. – Sok nyugdíjas él egyedül, de tánc közben közösségben vannak, és barátokra találnak. Örömforrás, stresszoldás is a tánc – mondta.