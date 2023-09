A kiállítás megnyitóján Kabai Gergely polgármester beszédében az egykori szerszámok tudományos hátterét világította meg a hallgatóság előtt. A nem mindennapi kollekciót Kovács József gyűjtötte össze és őrizte meg a közösség számára. A gyűjtő az ünnepségen részletesen bemutatta a tárgyi eszközöket a hallgatóságnak.

A helytörténeti kiállítás közösségi összefogással készült, mindenki nagy örömmel vett részt benne. A ritka kulturális örökségnek számító eszközök bemutatása elsősorban a régi holládi családokat, személyes történetüket szeretné megörökíteni az utókor számára.

A kollekció összeállításához először egy felhívást tettek közzé a településen. Leginkább az idősebb holládiak jóvoltából sikerült rengeteg eszközt összegyűjteni és felajánlani a bemutatóra. Így végül nemcsak a kaszák és a sarlók kerültek a kiállítótérbe, hanem a mezőgazdaságból élő falu életének jellegzetes munkaeszközei is. Az eszközöket a tulajdonosaik saját maguk javítgatták, akár több emberöltőn át is használták. A kiállítási darabok között találhatunk olyan tárgyakat is, amiken jól láthatók a szegelések vagy a drótozások sajátságos „technikai” megoldásai. Ezek egyfajta üzenetként is szolgálnak a régmúltból.

A példamutató közösségi összefogással megvalósult kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében rövid ideig még látogatható.