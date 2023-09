Kovács Anikó saját rekordját tovább javítva megszerezte tizenötödik aranyérmét a Balatonbogláron rendezett strandtenisz országos bajnokságon.

Vegyes párosban trónfosztás történt, Kovács Zsuzsanna és Tállay Miklós vissza tudott vágni a tavalyi döntőbeli vereségért a Kovács Anikó, Balassa Balázs duónak. A világranglista 41. helyén is megfordult Kovács Anikó a nemzetközi porondon is szép gyűjteménnyel büszkélkedhet, mivel 2019-ben megnyerte az IFBT által szervezett világbajnokságot, tavaly pedig vb-második lett, emellett kétszeres Európa-bajnoknak is mondhatja magát.

A balatonboglári ob-n a férfiaknál Balassa Balázs és Tállay Miklós szerezte meg az aranyérmet, a döntőben a Daróczi Gábor, Gódor Norbert kettőst legyőzve.

