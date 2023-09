A lehetőség országosan több mint 100 általános iskolát, 17 felsőoktatási intézményt, mintegy 1000 mentort és több mint 4000 mentoráltat, vagyis általános iskolást érint. Somogyból a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium, valamint a Csökölyi Általános Iskola diákjai vesznek részt a mentorálásban. A fejlődésüket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának hallgatói segítik, akik heti egy napot foglalkoznak a gondjaikra bízott gyerekekkel.

Bajzikné Patak Ágota, a csökölyi iskola intézményvezetője megkeresésünkre elmondta, a hetedik és nyolcadik osztályos diákok, csaknem 30 fiatal kapott lehetőséget arra, hogy az egyetemisták támogassák őket, és a programon keresztül elvigyék őket az ország különböző pontjaira. – Hatalmas segítség a családoknak az, hogy a kirándulásokért és az iskolába járásért sem kell fizetniük – hangsúlyozta az igazgató. – Nagyon jó lehetőségnek tartom a programot, mert olyan helyekre is eljutnak a diákjaink, ahová egyébként nem biztos, hogy sikerülne nekik. Az utazások ezért óriási élményt jelentenek a diákok számára, emellett sok mindent tanulnak is az egyetemistáktól, ezáltal bővül az ismeretük is – tette hozzá Bajzikné Patak Ágota.

A MATE Kaposvári Campusáról tizenkettő hallgató vesz részt a Tanítsunk Magyarországért programban, néhányan pedig arra várnak, hogy elvégezhessék a mentoráláshoz szükséges képzést. Kövérné Nagyházi Bernadette, a MATE Neveléstudományi Intézet Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszékének docense, a mentorokat segítő oktató érdeklődésünkre elmondta, nemcsak az általános iskolás diákoknak, hanem az egyetemistáknak is jó lehetőség, hogy ingyen utazhatnak. – Amikor iskolába mennek mentorálni, akkor 60 kilométert is utazniuk kell, ami nem olcsó – mondta Kövérné Nagyházi Bernadette. – Harmadik éve megy már a program, melynek keretében a diákok és a mentorok a Balatonhoz is eljuthattak – tette hozzá. Az utazás költségeit a MÁV-Volán csoporttal együttműködve a Nemzeti Tehetség Központ vállalta át.