A Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz segítségért, támogatásért forduló állampolgárok 41 százaléka információs rendszer felhasználásával elkövetett bűncselekmény áldozata volt.

Természetesen a csalás számtalan módon történhet, mindig újabb és újabb módszerek kerülnek napvilágra. Gyakori, hogy az áldozat megadta banki adatait különböző hirdetési-, csomagküldőszolgálat vagy bank hivatalos oldalához megtévesztésig hasonló helyeken. Ugyanígy gyakori, hogy telefonos applikációk felhasználásával, vagy telefonon történő rábeszéléssel csalja ki a banki adatokat és utaltatja át „álprofilok” felhasználásával saját számlájára az elkövető a pénzt.

A csalók kiszűrése nem egyszerű, mivel nagyon kifinomult módszerekkel és technikákkal próbálkoznak, illetve nem minden áldozat rendelkezik biztos technikai, informatikai ismeretekkel. Feltétlenül érdemes gyanakodni abban az esetben, ha az ügylet túl egyszerű, illetve irreális kérése van a telefonálónak, például banki adatokat kell megadnunk, pedig vevőként jelentkezett. Az is gyanús, ha a csaló sürget, hogy minél rövidebb idő legyen átgondolni a kérdést, vagy a hivatalos kamatoknál nagyobb hozamot ígér.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata többféle segítséget tud nyújtani az áldozat egyéni élethelyzetéhez igazodva. Így jogi tanácsot a büntetőügyében jogai, kötelezettségei tekintetében, és szükség esetén pártfogó ügyvéd is igénybe vehető. Emellett a jogszabály által meghatározott összeg mértékéig anyagi segítséget is tud nyújtani a szolgálat a bűncselekmény miatt krízishelyzetbe került áldozatoknak. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya elérhető Kaposváron a Rákóczi tér 9-11. szám alatt, a 82/529-570 és 82/527-764-es telefonszámon, az [email protected] e-mail-címen. Az ügyfeleket hétfőn, csütörtökön 9–13 óra között, kedd és szerdán 13 és 16 óra között fogadják.



