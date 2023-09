Mint minden versenyre, a lengyelországira is izgatottan készült Deák Réka. A kaposvári sportoló a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetség és a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával jutott ki Rzeszów városába. Kisbusszal hét órát utaztak Budapestről. – Nyolcvan versenyző indult a versenyen, Magyarországról Rékán kívül a Pető SE-ből hárman vettek részt a bajnokságon – mondta el Völgyi Rita, Réka édesanyja. Hozzátette: leánya három előfutamban, 100, 200 és 400 méteren is a döntőbe jutott. Utóbbi számban aranyérmet, a másik kettőben ezüstérmet szerzett. – Nagyon jól éreztem magam, remek volt a szervezés, és örülök, hogy ismét felállhattam a dobogóra – mondta el mosolyogva Deák Réka, majd édesanyja hozzátette: a hosszú hétvégén az óvárost is sikerült felfedezniük.

Réka a lengyel városban második alkalommal állt rajthoz. – Tavaly szakadt az eső, most viszont ideális volt az időjárás, és a sok készülés meghozta a szép eredményeket – mondta mosolyogva Völgyi Rita.

Réka a következő napokat sem pihenéssel tölti, már készül a következő megmérettetésre. – A kaposvári hendikepversenyen fogok indulni, és jövő hétvégén Fótra megyek az országos paralovas-bajnokságra – tette hozzá Réka, akitől azt is megtudtuk, szabadidejében másik hobbijának, a horgászatnak is hódol.

Édesanyja megjegyezte: örömmel utaztak a nemzetközi megmérettetésre, ugyanis ebben a sportágban egyelőre kevés versenyzési lehetőség van, különösen Magyarországon. Réka mindössze pár évvel ezelőtt ismerkedett meg a kifejezetten idegrendszeri sérülteknek kifejlesztett speciális futóbiciklivel, és amilyen távon csak rajthoz állt, abban a világ tíz legjobbja között végzett. A sportágat Dániában 1991-ben fejlesztették ki mozgássérült sportolók számára, s a tervek szerint 2028-ban paralimpiai sportág lesz.