Szeptember a korai szőlőfajták szüretének időszaka, sok helyen már a mustot érlelik a pincékben, s az erjedéskor felszabaduló szén-dioxid halálos veszélyt jelenthet. A mustgáz nehezebb a levegőnél, a pincékben alulról felfelé terjeszkedve gyűlhet össze, kiszorítva az oxigént a helyiségből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel.

A szén-dioxid ugyan önmagában nem mérgező, viszont nehezebb a levegőnél, így a szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént

– derült ki a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatójából.

Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és fáradtságérzet.

Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.

A nagy méretű rozsdamentes tartályok tisztítása is veszélyes lehet ebben az időszakban. Azt is közölték: ha nincs érzékelő a pincében, alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében.