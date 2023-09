Négy csapat állt rajthoz, vagyis székhez, amely az indulást jelezte a versenyzők számára. Az ötfős csapatok megküzdöttek az elsőségért, s volt, hogy esve-kelve teljesítették a játékos feladatokat. Feladta a leckét a versenyzőknek a mocsárjárás, amely során kartonpapír lapokon kellett a kijelölt pályán minél gyorsabban végighaladni. – Nem csúszunk, nem csúszunk! - hangzott el a figyelmeztetés többször is, hiszen a próbázók közül többen a füvön csúszva igyekeztek előbb célba érni.

A zsákban futás közben is küzdöttek az elemekkel a játékosok.

– Nincs belőle M-es méret? - kérdezte az egyik versenyző, hiszen csak a fél lábára ment fel a zsák. Végül megoldódott ez a probléma is, csak térdig húzta fel a versenyeszközt. A parasztolimpia mellett kézműves vásár és főzőverseny is várta a családi nap résztvevőit, hiszen egy egész napos programot szervezett a Zselici Ezüsthárs Natúrpark szombatra.