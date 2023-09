Nyárbúcsúztató családi napot tartott szombaton a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a kaposszentjakabi művelődési háznál, csaknem 250-en vettek részt a találkozón.

A Pári Aranyeső Hagyományőrző Tánccsoporton kívül a Csár Noj együttes valamint Lakics Balázs is fellépett. Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Borhi Zsombor alpolgármester is köszöntötte a vendégeket. Kátai Attila, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azt mondta: a rendezvény célja a hagyományok, illetve a kulturális értékek ápolása. Gasztronómiai program is színesítette a nyárbúcsúztatót, a kakaspörkölt és babgulyáson kívül káposztát is főztek a résztvevők.