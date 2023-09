A rendőrség 0-24 órán át tartó járőrszolgálattal segített helyreállítani a rendet Homokszentgyörgyön, miután több vagyon elleni bűncselekmény is történt a községben, és emiatt nagy volt a felháborodás, ahogyan erről lapunk is beszámolt. Faluőrséget szerveztek, ami most átalakul polgárőrséggé. Volt porta, ahonnan fűnyírót akartak elvinni, máshol egy motort toltak ki az udvarból. Történtek kutyamérgezések, és erről az emberek azt gondolták, hogy a betörők dolgát könnyíti. Egy idős nőtől pénzt lopott a besurranó tolvaj. A rendőrségi statisztikában nem volt jelentős a történet, magyarázta a polgármester, de a helyiek érthetően felbolydultak. Azóta lecsillapodtak a kedélyek, felelte kérdésünkre Czinke János polgármester.

Csökölyben az 50 tagú polgárőrség működése is hozzájárul ahhoz, hogy jó a közbiztonság. Nemrég volt tisztújítás, a rinyakovácsi polgármestert választották meg elnöknek, és egy volt körzeti rendőr is bekerült a vezetőségbe. Mostanában a lopások helyett inkább az illegális szemétlerakás okoz gondot a településen, hívta fel rá a figyelmet Bognár Zsolt, aki önkormányzati képviselő, és a polgárőrség tagja. Egy polgárőr szolgálaton kívül is odafigyel arra, mi történik a faluban, ő is többször szólt, ha valami nem odaillőt vett észre, tette hozzá.

A közterületi kamerarendszer sokat segít, hogy visszaesett a lopások száma Somogyzsitfán. Legutóbb azt rögzítette a köztéri kamera, hogy kiskutyákat loptak egy háztól, de a felvétel lebuktatta az elkövetőket. Normalizálódott a helyzet, a marcali rendőrök sokat járőröznek a faluban, mondta Árvai Zoltán polgármester.

A regisztrált lakásbetörések számát gyűjtötte össze 2023 május óta a novekedes.hu a Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár alapján. A fővárosban 440 betörés történt, ami 40-nel több, mint tavaly. Siófokon 18 betörést rögzít a térkép, Marcali környékén nyolcat, Barcson kettőt.

Nyáron jellemzően több betörés történik, mint az év más időszakában, erősítette meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Nyáron a bűnözők is aktívabbak, és könyörtelenül kihasználják a szabadságukat töltő emberek esetleges könnyelműségét, figyelmetlenségét. Elemezve az idei és a korábbi nyarak ( június 1. – augusztus 31.) statisztikai mutatóit, egyértelműen látszik, hogy Somogyban drasztikusan csökkent a betöréses lopások száma. Míg 2014-ben több mint hatszáz, 2018-ban megközelítőleg száz, addig az idén ötven ilyen bűncselekmény történt. Fontos kiemelni, hogy a jelentős javuláshoz hozzájárulnak a kamerarendszerek, amelyeknek a bűnmegelőző hatáson túl óriási szerepük van a felderítésben, közölték.

Ne másoktól várjuk a megoldást

Otthonaink védelmében a megoldást ne másoktól várjuk, hívták fel a figyelmet erre bűnmegelőzési szakemberek. A mechanikus védelemnek, megerősített záraknak a behatolót el kell térítenie a szándékától, másrészt jeleznie kell, hogy a betörés nem lesz könnyű feladat. Tényleges eredmény a késleltetés, miközben az elektronikus rendszer riaszt. Az elektronikai védelem előnye, hogy az illetéktelen behatolást zavaró hang- és fényeffektussal jelzi, és a fejlettebb rendszerek jelzést juttatnak el a tulajdonoshoz vagy az illetékes vagyonvédőknek. A külső világítás zavarja a betörőt, javasolják mozgásérzékelős fényforrás felszerelését. A lakás ajtajának a környékét, illetve a bejárat előtti részt időnként érdemes átvizsgálni, van-e ott gyufaszál, egyéb jelzés, mert előfordulhat, hogy a betörő megfigyelte és előkészítette a terepet a behatoláshoz.