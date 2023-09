A 27 leendő lelkész a kiliti gólyatáborból érkezett a szomszédos településre Bozsoki-Sólyom Pál, IV. éves hallgató vezetésével. Az ő tiszteletükre rendezett a templomban Dancs Ferenc főgondnok gyülekezeti– és iskolatörténeti kiállítást, melyet a tanévnyitó istentiszteleten résztvevő hívek is megnézhettek. Az egyházközség elmúlt 200 évébe adott betekintést a tárlat dokumentumok, tankönyvek, tárgyi emlékek segítségével. Kézbe vehették az egykori helyi református iskola 1829-ben vásárolt bibliáját, melyet 1794-ben nyomtattak ki Utrechtben. Más lényeges információhoz is hozzájuthattak a látogatók, például ahhoz, hogy a ságvári istenháza építtetője Csitsvay Vasas András, esperes harmadmagával a nagyszékelyi „centrális oskolát” is megalapította. Ságvár szülötte, Szilády Áron tudós-lelkipásztor a kiskunhalasi református gimnáziumot építtette, mely a nevét is viseli. Több fiatal is kipróbálta a 100 éves Angster orgonát. Kipróbálhatták a százéves Angster orgonát Ságváron.