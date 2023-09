Mindketten hatvan éve végeztek a somogysámsoni oktatási intézményben. – Vörös Istvánné férjével együtt negyven évet tanított a körzeti iskolában és példamutató pedagógus pályát követően a nyugdíjas éveiben sem szakadt el szülőfalujától, Tapsonytól – mondta el Schenk János. Hozzátette: a sámsoni, somogyzsitvai, csákányi és szőkedencsi diákok generációit tanították és nevelték. – Fontosnak tartottuk, hogy meglátogassuk egykori osztályfőnökünket és jó egészséget kívánjunk neki és megköszönjük odaadó törődését, amit tőle kaptunk tanulmányaink alatt – emelte ki Schenk János. Megjegyezte: egykori osztályfőnöke 92 évesen is ízig-vérig pedagógus maradt, emlékezete, gondolkodása sem kopott meg. – Nem csak tanítottak, neveltek is, rengeteget tettek azért, hogy a falusi gyerekek hátrányait ledolgozzák, színdarabokat tanítottak be, amelyben a falu apraja-nagyja szerepelt, szakköröket vezettek, iskolás citerazenakart vittek az országos Ki Mit Tud? döntőjébe, de még arra is futotta erejükből, hogy nyári szabadságukból lecsípjenek, és évente a Balatonhoz sátortáborozni vigyék a diákokat – mesélte gyerekkori élményeit egykori diákjuk. – Nagyon megható volt, mikor könnyezve azt válaszolta, hogy a sok túlóráért viszonzásként a gyerekek csillogó szeme és a szülők boldog büszkesége volt az igazi öröm számára – mondta el Schenk János. Hozzátette: Vörös Istvánné személye és pedagógusi munkája példa lehet minden ma dolgozó tanárnak.