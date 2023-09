Januárban vásárolta Bogdán Gabriella az öreglaki házat, amelyhez falusi csokot igényeltek. Eleinte nagyon boldogok voltak férjével, mert azt gondolták, hogy így majd biztosítják négy gyermekük jövőjét, azonban amikor a tető felújításába fogtak, nem várt akadályok gördültek eléjük.

– Volt egy facebookos csoport, ahova kiírtam, hogy előfinanszírozó vállalkozót keresek, miután az általam megkeresettek közül senki nem tudta vállalni a munkát. Jelentkezett is egy budakeszi vállalkozó, aki idejött, felmérte a tetőt – mondta lapunknak Gabriella. – Előzetes kalkuláció készült, vállalkozói szerződés és átadtunk neki 250 ezer forint előleget, amelyről szintén írtunk papírt. A pénzt eltette anyagra, majd három héten keresztül hiába kerestük, eltűnt. Később felbukkant valami kifogással, és újabb pénzt kért.

Fotó: Lang Robert Kaposvar



A családanya elmondta: ezúttal 500 ezer forintot zsebelt be a férfi, aki a cserepeket leszedte a házról és egy vékony fóliával fedte le a tetőt. – Aznap este be is áztunk négy helyen. Másnap szóltunk neki, majd egy nap múlva jött és úgy kijavította a fedést, hogy utána még négy másik helyen is befolyt a víz – emlékezett a 35 éves édesanya. Mindent lefotóztak és elküldték a vállalkozónak, aki azonban a képek ellenére sem akarta elhinni a történteket

. A pénz eltűnt, a vállalkozók kámforrá váltak. Bogdán Gabriella nem tudja, mihez kezdjen.

A vita után búcsút vett az öreglaki család a budakeszi vállalkozótól és kérte vissza a kifizetett 750 ezer forintját. A pénzt azonban a mai napig nem kapták vissza. A nő elmondása szerint feljelentést is tettek az ügyben, mert a férfi azzal fenyegette a családot, hogy rájuk gyújtja a házat.

Fotó: Lang Róbert

Jött egy másik vállalkozó is, aki nem sokat tett hozzá a felújításhoz, viszont eleget vitt magával a család pénzéből.

– Ő leszedte a teljes szerkezetet, majd itt hagyott minket tető nélkül – mondta az asszony. – Másnap délelőtt szóltunk neki, hogy jönnek az esőzések és le kellene fedni a tetőt. Nem fedte le és úgy beáztunk, hogy még a csilláron is csöpögött a víz. Majd miután egy Facebook-csoportban kitettem egy posztot, jelentkezett és azt írta, hogy nekem is ugyanannyi lett volna felmenni és lefedni a tetőt fóliával, mint neki.

Ez a vállalkozó is kérte a jussát, de az öreglaki család egyértelművé tette, hogy nem fizet, sőt inkább az ő kárukat kellene megtéríteni. Varázsütésre ez a vállalkozó is eltűnt. Azóta többször beázott a ház és csak egyre romlik az állaga, a család attól tart, hogy lakhatatlanná válik az otthonuk.

Fotó: Lang Róbert