A kocsiról át lehet ülni a buszra

Tamás Zoltán arról is beszélt lapunknak, hogy augusztus végétől a „C” kategóriás jogosítványoknál is változás lépett életbe. A korábbi 29 vezetési óraszámot lecsökkentették 16-ra. Tamás Zoltán kiemelte, most már lehetőség van arra is, hogy ha valakinek „B” kategóriás jogosítványa van, akkor jelentkezhessen buszvezetői képzésre és le is vizsgázhat. Korábban ugyanis a „D” (buszos) kategóriának feltétele volt az, hogy a tanulónak meglegyen a „C” (teherautó) kategóriás papírja is – tette hozzá az oktató.