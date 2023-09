– A kulturális rendezvényeken is szeretne nagyobb hangsúlyt fektetni a gasztronómiára a szentgáloskéri önkormányzat, amelyet a hagyományos módon készült ételekkel kíván színesíteni – mondta lapunknak Szabó Péter polgármester szerdán, amikor a falu központjában beüzemelték az újonnan készült kemencét. – Sokféle étel készülhet benne és ízletesebb is. Nem véletlenül volt egykor valamennyi parasztporta tartozéka. Sajnos ma már csak elvétve akad néhány a faluban – tette hozzá. A próbasütés végterméke, a foszlós kalács nem csupán szemet gyönyörködtető volt, de az íze is alátámasztotta az elmondottakat, bár azért az elkészítéséhez a helyi nagymamák szakértelmére is szükség volt…