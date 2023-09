Különleges esti tárlatvezetésen is részt vehettek az érdeklődők Szigetváron a Zrínyi Napok keretében a hétvégén. A vasárnapig tartó változatos programkavalkádból bőven válogathattak a résztvevők. Pénteken éjszakai tárlatvezetést is tartottak este 20 órától, Király Lajos a dzsámiban misztikus előadással várta a kíváncsi vendégeket. Ez volt a harmadik alkalom, hogy ilyen késő esti vezetést rendeztek, és ezúttal új elemekkel is bővítették a programot. Bejárták a várfalat és további érdekességeket is megtudhattak a látogatók a vár történelméből – mondta Salamon Ferenc várkapitány.