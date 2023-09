Kávézó és lakások épülnek ott, ahol egykor a régi rendelőintézet működött Barcson. Elkezdték a régi épület bontását. Az 55 éves épület 2012 óta üresen állt, a szakrendelők ugyanis ekkor költöztek át innen a jelenlegi helyükre. 2020-ban kezdődött meg az átalakítás, amikor a kazánházat lebontották, most a pilléreket erősítik meg és üzleteket is kialakítanak az épület helyén. Új parkolót és parkot alakítanak ki a területen. A tervek szerint az új épületszárnyra már novemberben tető kerülhet, ahol a már említett kávézó is helyet kap.