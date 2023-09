Több összeg folyt be az idén a civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó egy százalékát érintő felajánlásokból, mint tavaly. Az átlagos adófizetői felajánlás értéke 11 százalékkal, 8424 forintra nőtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Vármegyei Adó- és Vám­igazgatóságának tájékoztatása szerint az első helyen a Siófoki Állatvédő Alapítvány szerepel, számukra 21,5 millió forint értékben ajánlották fel adójuk egy százalékát az adakozók. A szervezet 1994-ben néhány Siófokon és környékén élő állatszerető ember kezdeményezésével alakult, jelenleg 70–80 cicát és 170 kutyát gondoznak.

– Az elmúlt három napban 11 kutya került hozzánk. A befolyt felajánlást élelmezésre, orvosi kezelésekre, szívféreg szűrésekre fordítjuk. Az éves költségvetésünk közel ötvenmillió forint, most éppen tönkrement a nagyobb autónk, ami egy újabb gond nekünk, de a nehézségek ellenére sem adjuk fel – mondta el Vörös Zsuzsa, az alapítvány elnöke. Hozzátette: nehezíti a dolgukat, hogy megemelkedett a kezeletlen, beteg állatok száma, a tizenöt évvel ezelőtti állapotok tapasztalhatóak.

A második legtöbb felajánlást a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület kapta 16,8 millió forinttal. Harmadik legtöbbet a babócsai székhelyű Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány 8,7 millió forinttal.

– Akut leukémiámmal küzdöttem, 2010-ben azért hoztuk létre az alapítványt, hogy segítsünk a sortárs gyerekeket, felnőtteket – mondta el Bajzát Krisztián, a kuratórium elnöke. Évente négyszáz személynek segítenek. – Nem kórházakat, nem közintézményeket támogatunk, hanem közvetlenül a beteget. Például étellel, higiéniai eszközzel – mondta el a kuratóriumi elnök. Azt tapasztalják, hogy az elmúlt években csökkent az adófelajánlásból befolyt támogatásuk. Azt is tapasztalták, hogy az infláció miatt nagyobbak a költségek, kevesebb a bevétel, amiből támogatást tudnak nyújtani a magánszemélyek számukra.



A Top 5-ben a KÖTÉL Egyesület is

2023-ban több, mint tizenöt milliárd forint folyt be az adó egy százalékos felajánlásokból, míg az előző években átlagosan tízmilliárd körül mozgott ez az összeg. Somogy vármegyében a felajánlások köre az elmúlt évek tapasztalataival megegyeznek. Sokan támogatták a Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületet 6,1 millió forinttal és a Nagyatádi Természet- és Állatvédő Egyesületet 4,2 millió forinttal. Az adó egy százalékával nemcsak civil szervezeteket, hanem egyházakat is lehet támogatni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint idén a technikai számmal rendelkező egyházak közül a magyar katolikus egyház kapta a legtöbb támogatást több mint hatmilliárd forint összegben.