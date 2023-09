Most papíron egy könnyebb ellenfél következik, az NB I keleti bajnoka, a Szanki OBSE, mely egy döntetlennel és két vereséggel a nyolcadik helyen áll a tabellán.

– Egyik találkozó sem könnyű, hiszen a szankiak sem véletlenül jutottak fel a legfelsőbb osztályba – hangsúlyozta Németh Máté. – Végig koncentráltan, nagy odafigyeléssel kell szerepelnünk, s ha hozzuk azt, amit Zalaegerszegen, akkor nem lehet probléma. Külön motivál minket, hogy ez lesz a hazai debütálásunk, így mindenképpen nyerni szeretnénk.

A fejekben már ott van az NBC-kupa is, hiszen hamarosan Európában is megmutathatja magát az együttes.

– Természetesen már mindenki készül a nemzetközi kalandra, de leginkább egyénileg – mondta a kétszeres világbajnoki bronzérmes. – A zsinórban három idegenbeli ütközet jó volt ráhangolódásnak is, hiszen az NBC-kupán is egy teljesen ismeretlen pályán kell helyt állnunk. Az is sokat nyomhat a latba, hogy a zalaegerszegi, az Investment-Közút-csarnok és a szentgotthárdi (oda látogatunk a következő játéknapon) pálya is eredményes, azaz önbizalmat adhat a jó eredmény a nagy utazás előtt.

Az NB II Nyugati csoportjában szereplő Investment Közutasok Kaposvári TK II. is hazai pályán lép dobóállásba. Az ellenfél a Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE egylete lesz szombaton 10 órától.