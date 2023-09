– A hétvégi bevásárláshoz keresik még a levescsontot, valamint comb és karaj is kelendő – mondta el Korpics Tibor, az üzlet tulajdonosa.

Ha valaki egy finom gulyáslevest szeretne készíteni, akkor még szeptember végéig megtalálja a piacon Horeczki Lászlónét, aki Kadarkútról érkezett reggel szedett burgonyájával. Bőséges volt a választék szilvából és szőlőből is. Kezdődik az őszi gombaszezon is. Deák Attila gomba szakellenőr elmondta: szigorúan vizsgálja a beérkezett gombákat, sajnos több esetben emberi fogyasztásra nem alkalmas kalapos is találkozott.