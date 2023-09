Somogyi alma jut a somogyi iskolákba

Az iskolatej programra kiírt ajánlattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlatot a Fino-Food Kft. nyújtotta be. Szommer Gábor, a cég kereskedelmi vezetője azt mondta, hogy a kezdetek óta részt vesznek a programban és Somogy mellett Tolnába, Baranyába és Zalába is szállítanak a tejen és a sajton kívül kajszibarackos gyümölcs joghurtot. Kiemelte: a program célja, hogy a gyermekek megismerjék a különböző tejtermékeket, így esély van arra, hogy felnőttként is tej, illetve tejtermék fogyasztókká válnak. Tömösváry Máté, Balaton-Ker-Tész Szövetkezet elnöke elmondta: tíz tankerülettel kötöttek szerződést és 39 ezer gyermeknek visznek almát, almalevet. – Májusig heti rendszerességgel juttatjuk el gyümölcsöket, a somogyi gyerekeknek kizárólag somogyi termelőktől szerezzük be a friss almát – tette hozzá az elnök.