Az idei tanévben Marcali három alapfokú iskolájában összesen 402 diák választotta a katolikus hittant. A Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban ünnepi istentisztelet keretében Tomanek Ferenc Áron plébános kérte a Szentlélek közbenjárását – a hitoktatókkal, a szülőkkel, nagyszülőkkel, valamint a hívekkel együtt – az új oktatási évre. ű

A tanévkezdő szentmisén megáldotta a szenteltvizet, majd a jelenlévő gyermekeket, szüleiket és a hitoktatóikat is. Szentbeszédében feltette a kérdést, hogy Isten mire hívja a gyerekeket ebben a tanévben. De nemcsak nekik, hanem mindenkinek tanulnia kell és a Szentlélek segítségét kérnie tanulmányaira, vagy a munkájára.

Ferenc atya, a tanulás mellett a szentmise-látogatás fontosságára is felhívta a figyelmet. Éppen ezért a tanév során vasárnaponként – az evangélium mellett – az istentiszteletről is részletes ismertetőt szeretne adni mindenkinek. Az ünnepségen három kisdiák egy rövid műsorral hangolta rá a közösséget, valamint a Mennyei Atya áldását kérte az új tanévre, majd a marcali plébános megáldotta a gyermekek iskolatáskáit is. A város iskoláiban Bojtorné Király Márta, dr. Gyulainé Domján Zsuzsanna és Pozsonyiné Kiss Mária hitoktatónők fogják tanítani a helyi diákokat, akiknek a szentmise után adták át a Varga László kaposvári püspöktől kapott jóváhagyást, felhatalmazást is munkájukhoz.