A Kaposvár Arénánál felvett videóban a rendőr egyszerűen és közérthetően magyarázza az érdeklődőknek, hogy melyik mozdulat mit jelent. A videót mostanra már több, mint 54 ezren kedvelték és több száz hozzászólás érkezett. – Nagyon jók a visszajelzések a videónkra, több jogosítvány előtt álló azt írta, hogy végre valaki elmagyarázta, hogy mit jelentenek a karjelzések, de olyan tapasztalt sofőr is hozzászólt, aki azért örült, hogy így felfrissíthette az ismereteit, mondta kérdésünkre Farkas Bence.

S persze olyan komment is akadt, amiben azt taglalta a hozzászóló, hogy sosem fogja megtanulni „mit mutogat a rendőr”, inkább megvárja, hogy határozottan felszólítsa az elindulásra.

Farkas Bence a videó végén kacsintva hozzáteszi: ha a videó sem segített, akkor érdemes felvenni vele a szemkontaktust, hiszen segít a megszeppent sofőröknek is. A hozzászólók azt is megjegyezték, hogy Bence kiváló választás volt a videóra, hiszen ő az egyik legjóképűbb rendőr Kaposváron.

A Magyar Rendőrség folyamatosan oszt meg hasznos tartalmakat a közösségi oldalon, sokszor a kommentelők kérdéseire is válaszolnak és készült már videó híres emberekkel, de persze nem maradhatnak el a vicces tartalmak sem. A rendőrség Tik-Tok csatornáját már több mint 93 ezren követik és a megosztott videók 1,4 millió kedvelést zsebeltek be az indulás óta.