A Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta: tavasz végén és nyáron is születtek támogató területfejlesztési határozatok. Végre Őrtilos és Zákány térsége is bekapcsolódhat az aktív turizmusba a Dráva gyöngye kerékpárút kialakításának köszönhetően, melyre összesen 780 millió forintot nyert a két település. Nyolc másik településen pedig összesen közel 2,1 milliárdot fordíthatnak fejlesztésekre. Az élhető települések pályázati konstrukciónak köszönhetően többfunkciós tér és sportpálya kialakítására kerülhet sor Ádándon, közösségi házzal gazdagodhat Andocs. Településfejlesztésre nyertek forrást Balatonvilágoson és Zala községben, Karádon pedig a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése kapott zöld utat. Belvízrendezés lesz Nagycsepelyen és Somogybabodon is, valamint régi vágya válik valóra a siófokiaknak, hiszen a Krúdy sétány fejlesztése is megkezdődhet. Ezekkel a fejlesztésekkel már 201-re nőtt a biztosan nyertes pályázatok száma vármegyénkben, ami összegszerűségét tekintve 43,2 milliárd forintot jelent, ez pedig a somogyi TOP Plusz keret közel 55 százaléka.

– Ebből is egyértelműen látszik, hogy sem a világjárvány, sem a háborús helyzet, sem a visszatartott uniós pénzek nem állította meg a beruházásokat vármegyénkben – mondta Biró Norbert. – Többször elmondtam a nyáron is Somogyot járva, hogy azok a fejlesztések, melyek az elmúlt években elindultak vagy éppen megvalósultak, a magyar kormány jóvoltából történhettek meg, hazai forrásból finanszírozták ezeket. Ezért is érthetetlenek számomra a baloldal gazdaságot érintő negatív megnyilvánulásai. Csak területfejlesztési (TOP) forrásnak köszönhetően 500 sikeres pályázattal 61,5 milliárd forint érkezett az előző uniós ciklusban Somogyba az eredetileg tervezett 43,45 milliárd helyett. Ebből is egyértelműen kiderül, hogy aktívak voltak településeink, ráadásul jól is dolgoztak, hiszen ez az elszámolások terén is látszik, ugyanis országosan második helyen áll vármegyénk. Szerintem ez egyértelműen siker, nem pedig negatív történés. Tudom, hogy van még mit tenni, vannak fejlesztendő területek, vannak fejlesztési célok, de elvitathatatlan az utóbbi évek fejlődése. Ezt pedig településeinken – ahol megvalósultak már vagy éppen megvalósítás alatt állnak a beruházások – is elismerik, méltányolják.