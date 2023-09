– A nagyvállalatoknak megéri napelemparkot telepíteni adott esetben szántóföldre, nekik szinte garantált a megtérülés – hangsúlyozta Szendefy Mária, az LMP országos elnökségének tagja szombati sajtótájékoztatóján. – Viszont akik öngondoskodó módon a saját családi házuk tetejére szeretnének napelemet, azok pillanatnyilag kiszámíthatatlan közegben találják magukat. Eddig az volt a kormányzati ígéret, hogy aki 2022 október 31-ig telepített napelemet, az maradhat az éves szaldóelszámolásban. Ennek megszüntetésével lényegesen kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnek azok is, akik már most napelemmel rendelkeznek, nem beszélve azokról, akik még csak most telepítenek. Azt is közölte: az LMP országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, a napelemstop kivezetésén kívül kezdeményezik a komplex épületenergetikai felújítási program bevezetését, valamint azt is, hogy a kormányzat támogassa a klímabarát megoldásokat.