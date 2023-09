A Coop Zrt. idén tizenhetedik alkalommal indította útjára a magyar élelmiszer-ipari szereplők népszerűsítésére életre hívott raliját. A kereskedelmi csoport beszállító- és üzleti partnereiből, valamint a média képviselőiből álló mezőny hat Nyugat-Magyarországon működő élelmiszer-ipari üzembe és a COOP Csoport két tagvállalatának üzleteibe látogat el. A rali szerdán Budapestről startolt és annak negyedik állomásaként érkezett a mezőny Marcaliba. A résztvevők a marcali Sole-Mizo üzembe érkezve feladatokat oldottak meg, majd gyárlátogatáson vehettek részt, ahol első kézből tapasztalhatták meg, hogy a magyar termékek is magas minőséget képviselnek. A bejáráson kóstolni is lehetett, így a Mizo helyben gyártott termékét, a túró rudit is kipróbálhatták azok, akik még nem találkoztak vele. Szentesi Sándor, a Sole-Mizo Zrt. kereskedelmi igazgatója elmondta: a társaság örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, amely 2006-os indulása óta 135 magyar gyártót és forgalmazót mutatott már be.