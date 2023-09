Bár olykor-olykor megjelenik az áthúzott mobiltelefon képe a falon, néha a plébános is figyelmezteti népes nyáját, mégis előfordul, hogy a fülbemászó csengőhang meg-megtöri a mise menetét. Olykor többször is. A telefon gazdája ilyenkor szégyenkezve kap kabátzsebéhez, vagy riadtan elkezd kotorászni retiküljében, s amilyen peches, csak sokára találja meg a készüléket. Nem csak neki, mindannyiunknak kellemetlen ez, ezért aztán a hívő mobiltulajdonosok jó része elhatározza: legalább arra az egy órára elhalkítja vagy kikapcsolja telefonját, amíg a szentmise tart.

A megszentelt falak között még intenzívebb kapcsolatban vagyunk az Úrral, és a Szentlélek tüze mindennél nagyobb erő. Nem kell hozzá mobil, csak néhány őszinte szó, és égbe száll az imánk. Az sem baj, ha közben elakad a szó, botlik a nyelv, akkor is folytatódik az intenzív égi–földi párbeszéd, s így is meghallgatásra talál a fohász. A közvetlen égi „vonalat” – melynek használatához nem kell előfizetést kötni egyetlen telefonszolgáltatóval sem – nem zavarhatja meg semmi és senki. Nem hallgathatják le, nem szólhatnak bele érces recsegések közepette, nem diktálhatják a szavakat, nem szakíthatják meg. És még csak foglaltat sem jelez soha…

E szeretetkontaktus, ez a mobil nélkül is interaktív párbeszéd kizárólag ránk tartozik. Rám, az égbe szánt üzenet küldőjére, meg a címzettre, az Úrra, aki elhalmoz szeretetével, megajándékoz kegyelmével. Felettébb intim e kapcsolat, amelyet kár elrontani mindenféle mobilhangokkal. Mindegy, hogy ismert világsláger néhány akkordját, bugyuta dallamot, mulatós nótát, kutyaugatást vagy harsány hahotát tápláltak-e bele a masinába, az életnek vannak méltóságteljes, bensőséges, emelkedett, megismételhetetlen pillanatai, eseményei. Olyanok, amelyeken meglehetősen profánul hatna egy-egy felcsendülő mobilhang.

Úgy, mint ahogy éppen húsz éve a kaposvári Keleti temetőben történt. Szász Endrét, a világhírű festőművészt – akinek művészete, zsenialitása, stílusa már életében megosztotta a közönséget és a szakmát – kísértük utolsó útjára, a notabilitásokkal vegyített tömegben. Elhaladva Rippl-Rónai síremléke, majd a kápolna előtt, a koporsót a sírra emelték, és a szónok már a gyászbeszéd közepénél tartott, amikor a második sorból Offen­bach kánkánja csendült fel.

A temperamentumos muzsika egyre hangosabb lett, a mobil gazdája, a temetés kezdetén verset mondó, Kossuth-díjas – és vélhetően félig-meddig süket –, azóta már elhunyt színművészünk azonban meg sem mozdult. Amikor oldalba bökte valaki, füléhez emelte maroktelefonját. Ahelyett, hogy kinyomta volna, sokunk megdöbbenésére elkezdett beszélni. Igen, ott, a koporsótól néhány méterre. Amikor befejezte mondandóját – senki nem tudta, mi lehetett oly fontos neki –, belső zsebébe süllyesztette mobilját, és tekintete újra a szónokra tévedt. Még csak zavarba sem jött, mintha ez lenne a legtermészetesebb egy temetésen. Nyilván számára ez még belefért az etikettbe, s barátjának gyászszertartása sem volt elég visszatartó erő ahhoz, hogy elnémítsa kedves kütyüjét.

Pedig a mobiloknak is néha pihenniük kell, mert – szerencsére – addig legalább minket sem zavarhat senki.