Fotó: VMSZ

A vízimentők novemberben kértek segítséget a közösségi oldalukon

Tavaly novemberben írták ki a Facebook oldalukra, hogy az ország első sürgősségi mentőhajója, a Rupert, jelentős felújításra szorul, amely akkora összeg, hogy adományokra van szükségük. Tételesen leírták, hogy milyen javításokat kell elvégezniük a hajón. Ebben a listában az is szerepelt, hogy az összes navigációs és kutató műszert (úgynevezett szonárt) cserélniük kell. Erre a bejegyzésükre kereste meg őket a Navi-Gate Kft. vezetése, és felajánlotta a segítségét.

– Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egy közel nyolcmillió forintos műszerparkot fog kapni a Rupert, hiszen mi ennek csak egy kis részét tudtuk kifizetni. Óriási lépés a Rupert felújításában az, hogy ezt a három új műszert fel tudtuk szerelni – részletezte a VMSZ.

Fotó: VMSZ

A legkorszerűbb navigációs rendszer került a hajóra

– Megmondom őszintén, hanyatt estünk, amikor a Navi-Gate Kft. ügyvezetője, Selmeczi Dániel elénk tárta az ajánlatukat. Ennél korszerűbb navigációs rendszer és kereső műszer erre a hajótípusra nem létezik jelenleg a piacon. Mérhetetlenül jó érzés az, hogy Selmeczi úr és kollégái ennyire elkötelezettek a társadalom felé, és úgy gondolják, a Balaton legfrekventáltabb területén a legkorszerűbb eszközökkel kell az emberek biztonságát garantálni és életeket menteni. És amint meghallották a kérésünket, azonnal beálltak az ügy mellé – mondta Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke.

– A Garmin kötelességének érzi, hogy részt vegyen a társadalmi szerepvállalásban. A társadalmi felelősségvállalás a vállalatok számára saját erőből megvalósítható cél; a nonprofit szervezetek támogatása, az adományozás mind olyan cselekedet, ami valódi társadalmi értéket teremt. Ezek olyan általános értékek, amelyeket a cégek kivétel nélkül támogathatnak – mondta Selmeczi Dániel, a Navi-Gate Kft. ügyvezetője.

Fotó: VMSZ

A Rupertről

A Rupert az ország első sürgősségi mentőhajója, amit 2008-ban helyeztek szolgálatba a Balatonon, a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásának köszönhetően. A nyári időszakban a hajón öt fős személyzet dolgozik: a három vízimentő mellett egy mentőtiszt vagy mentőorvos és egy mentőszakápoló is szolgál napi 24 órában. A fedélzeten minden olyan, a sürgősségi betegellátást szolgáló eszköz megtalálható, amit a mentési rendelet előír. Olyan a felszerelése, mint egy esetkocsinak, azzal a különbséggel, hogy a hajón speciális ütésálló-vízálló táskában tároljuk ezeket az eszközöket. A Rupertet két darab 300 lóerős motor hajtja, végsebessége elérheti a 90 km/órát. A Rupert nemcsak vízből mentés esetén vethető be, hanem vitorláson vagy menetrend szerint közlekedő hajón is történhet olyan baleset vagy rosszullét, ami emelt szintű sürgősségi ellátást igényel. Ezen kívül strandokra, part menti szálláshelyekre is rendszeresen vonul, így sokszor gyorsan odaér a segítség, köszönhetően annak, hogy a vízen akadálytalanul tud haladni, nagy sebességgel.

Forrás: vmsz.hu

Nyitókép: MTI/Varga György

forrás: likebalaton.hu