Közösségi oldalukon így írnak erről:

"Szeretettel az erdőből...

Véget ért a Máltai Szeretetszolgálat Siófoki Csoportjának tábora a Sziágyi Erdei Iskolában, melyen fogyatékkal élő fiatalok vettek részt.

Mihály Betta, a Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola vezetője, valamint Fülöp Szilvia, a Máltai Szeretetszolgálat Siófokon működő Integrált Intézményének a vezetője számolt be a tapasztalatokról:

„A csoport teljes mértékben rám hagyatkozott a programok tekintetében. Hétfőn ráhangolódtunk az erdei iskolára és az erdei életközösségekre, kedden a hőség miatt az iskola udvarán erdőpedagógiai foglalkozást tartottam, megismerkedtünk az erdő szintjeivel és lakóival. Délután játékos vetélkedőkön vettek részt a gyerekek, voltak találós kérdések, állat párosítók és vadnyom felismerés. Szerda délelőtt az erdőben lovas fogattal kirándultunk, ezt különösen élveztek a gyerekek, délután pedig vadlesre mentünk az erdőbe! A vadföldnél a hatalmas hőség ellenére rengeteg dámot láttunk. Igaz, az erdő nem akadálymentesített, de ez nekünk nem jelenthetett problémát, így a kerekesszékes kislányt is ki tudtuk vinni magunkkal! Nagyon élvezték, hogy ennyi vadat láthattak. Csütörtök reggel szentmisére mentünk Bognár Tamás atyához Lábodra, majd az utunkat a Lábodi Vadászati Múzeumban folytattuk. Ha már Lábodon jártunk, nem hagyhattuk ki a tájházat sem. A gyerekek nagyon szerettek kézműves foglalkozásokon részt venni, így az sem hiányozhatott a táborból! Szalvéta dekupázst készítettünk, melyet a fiatalok hazavihetettek ajándékba a szüleiknek. Azt hiszem, a hét csúcspontja a kemencében sütött langalló és a finom lecsós sült csirke volt! Pénteken értékeltük a tábort és ígéretet kaptam arra, hogy jövőre újra ellátogatnak hozzánk. Számomra ez az egy hét igazi lelki feltöltődést jelentett, hiszen rengeteg szeretetet kaptam a gyerekektől! Érdeklődők voltak, szinte itták minden egyes szavamat. Jövőre visszavárjuk őket!” – Mihály Betta.

„Nagyon jól éreztük magunkat, hatalmas boldogság volt ez a gyerekeknek! Már a hazaindulás napjának reggelén úgy ébredtek, hogy „ugye, jövőre is jöhetünk?”, ebben a kérdésben benne volt minden. Betta számos izgalmas programot szervezett nekünk, amiért végtelenül hálásak vagyunk. Családias hangulatban telt az idő, hatalmas feltöltődés volt nekik és nekünk is. Azt hiszem, a lovaskocsizás volt a kedvenc, egy kerekesszékes kislány is velünk volt és két nehezen, járókerettel és segítséggel közlekedő gondozott, ők is részt vehettek a programon, külön öröm, hogy nem maradt ki senki semmiből. A gondozottak egymást segítik a hétköznapokban, és ebben a közegben, nem intézményi keretek között az egymás iránt érzett empátia még inkább megnyilvánult. Több szempontból is terápiás céllal szolgált a hét, előtérbe került egymás megismerése, a közösségépítés, az empátia, emellett a finommotorika- és a mozgás fejlesztésére is volt lehetőség. Rengeteg élménnyel gazdagodva, feltöltődve térnek haza a gondozottak. Köszönjük a lehetőséget, jövőre terveink szerint visszajövünk!" - Fülöp Szilvia."