– Az alsó tagozatos gyermeknél főleg a sporttevékenységek, a nyelvi, illetve a kézműves foglalkozások a legjellemzőbbek a különórák közül – válaszolta kérdésünkre Teveliné Horváth Melinda, kaposvári okleveles pszichológus, sportszakpszichológus. – Érdemes azonban megkülönböztetni a cél alapján a tevékenységeket, hiszen van ahol a felzárkóztatás áll fókuszban, van ahol a tehetséggondozás, illetve a sport területén is érdemes különbséget tenni a verseny, a szabad­idős, vagy akár a gyógyászati célból történő testmozgás, gyógy­torna, gyógyúszás között. Kulcskérdés a gyermek motivációja is, hiszen ez befolyásolja az iskolán kívüli programokat. Ha magas a motivációja, és szívesen vesz részt rajta, eléri a célját a foglalkozás. Azonban ha csak a szülő saját önmegvalósítása bújik meg a háttérben, és a különóra arra hivatott, hogy a meg nem valósult álmait a gyermekén keresztül kívánja valóra váltani, amit a fiatal egyáltalán nem élvezettel végez, az nyilvánvalóan káros. Ha a gyermek, egyfolytában fáradt, kedvtelen, vagy akár testi tünetei lesznek, hasfájás, hányinger, fejfájás jelentkezik nála, erősen meggondolandó, hogy érdemes-e tovább folytatni a pluszórákat.

– Mivel alsó tagozaton reggel 8 órától délután 16 óráig az iskolában kell lenniük a gyerekeknek, így a különórákra csak az ezt követő időszakban van lehetőség – tette hozzá a pszichológus. – Figyelembe kell venni, hogy a kisgyermekek figyelmi kapacitásának vannak korlátai, és az egész napos iskolai létet követően már nagyon fáradtak lehetnek, ezért rendkívül fontos, hogy a szülő tisztában legyen gyermeke egyéni teljesítőképességével. Vannak különbségek a fiatalok terhelhetősége, illetve a különóra típusa szempontjából is. Ha sporttevékenységről van szó, az más jellegű odafigyelést jelent, és a mozgás még az aznap felhalmozódott feszültség levezetése szempontjából is hasznos lehet. Azonban az egyéb fejlesztő foglalkozásokat hasznosabb a hét első felére időzíteni, amikor még több energiája van a gyermeknek. Ugyanakkor fontos, hogy minden délután legyen ideje szabad játékra is, ne legyen csak feladatokkal betáblázva. Mindenképpen a gyermek tehetségét, tudásvágyát, motivációját és aktuális teherbíró képességét szem előtt tartva érdemes pluszórákkal terhelni őt.

Fontos kérdés, hogy mi a helyes irány akkor, ha a mozgásvágy ugyan jelen van, de még nem kristályosodott ki a kisdiák előtt, melyik sportág lenne szerencsés választás számára. – Az általános mozgásos foglalkozások hasznosak lehetnek, hiszen egyértelműen a feszültség levezetését szolgálják – jegyezte meg Teveliné Horváth Melinda. – Ha még nem alakult ki a sport iránti preferencia, engedjük, hogy minél több mindent kipróbáljon a gyermek, úgyis ki fog alakulni, hogy melyik területen tehetségesebb.

A korán elindult fejlesztésnek pozitív hozadéka lehet, főleg ha élvezi is a gyermek a választott tevékenységet.