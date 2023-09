A sportági szövetség beszámolója szerint a legeredményesebb versenyző Kőváriné Ivánfi Brigitta lett, aki összesen háromszor állhatott dobogóra. A világklasszis a felnőttmezőnyben bronzérmet szerzett bal kézzel 70 kilogrammban, ezen kívül két aranyérmet gyűjtött a masters 80 kilósok kategóriájában. Verbóczki Luca a junior 60 kilogrammosoknál bal kézzel ezüstérmet szerzett.

Csabai Atilla, a Magyar Szkander Szövetség elnöke hangsúlyozta: az érmeken túl többen is pontszerzőként végeztek.

"Sok versenyzőnk közel volt a dobogóhoz, de ezúttal 4., 5., vagy 6. helyen zártak. Összességében sikeres volt ez a világbajnokság. Bivalyerős mezőny volt, a küzdősportok világjátékokra készülünk, többek között Ivánfi Brigi is azért indult egy súlycsoporttal feljebb mastersben, hogy nagyobb terhelést kapjon" - mondta a sportvezető, aki a Szkander Világszövetség és kontinentális sportági szervezet alelnöke is egyben.