Az életben nagyon kevés akkora öröm éri az embert, mint amikor jeles eseményen leánya nászát, gyermeke boldogságát örömapaként éli meg. Így történt ez velem is. A megható és gyönyörű esküvői szertartás a vigadalom helyszínén zajlott, amely csodálatos környezetül szolgált az ifjú pár, az örömszülők, tanúk, meghívott vendégek számára.

A boldogító igenek kimondását követő, szívből jövő gratulációk végeztével hatalmas és nem várt meglepetés fogadott. Egy régi ismerősöm, a gratulációja után vállon ragadott és az impozáns helyszín, különtermébe invitált, ahol bemutatott az ott jelenlévőknek.

Itt tartotta ugyanis hagyományos, éves összejövetelét, vacsoráját a Kaposvári Rákóczi egykori labdarúgócsapata, vezetői és meghívott barátai. Kedves ismerősöm az egyesület alelnöke volt akkor, és 2005 óta segít megszervezni a rendezvényt. Azok jöttek aznap este össze, akik 1975. augusztus 30-án vármegyei sporttörténelmet írtak. Feljutottak a nemzeti bajnokság első osztályába és mindjárt le is tették névjegyüket. A „cukorgyári gödörben” lévő gyönyörű, stadionban, telt ház előtt, felejthetetlen hangulatban (megadta a sors, hogy a helyszínen szurkolhattam én is) nagyon elverték Illovszky Rudolf együttesét, a budapesti Vasas FC-t. Itt volt a gólszerző Burcsa Győző is, aki a 61. és 72. percben kétszer is mattolta a fővárosi csapatot. De itt voltak a társak is. A teljesség igénye nélkül néhány óriási ikon: Márton József tanár úr, a csapatkapitány, Hegedűs Péter a kiváló hálóőr, Konrád László kiváló középpályás, aki még ma is aktív edző a fiataloknál. A megyei labdarúgás csúcseredménye volt ez, és talán a legjobb csapata is. Még akkor is, ha később Prukner László mesteredző vezetésével újra NB I-es lett a csapat. A kiváló edző ugyancsak részt vett a vacsorán, miként Csank János volt szövetségi kapitány is. Ott volt Jutasi Róbert, a Somogyi Néplap sportújságírója is, aki hivatása mellett egyéb feladatokat is ellátott. Többek között neki is köszönhető a Somogyi Sportmúzeum megalapítása, felszerelése. (Nagy megtiszteltetés, hogy e munkájában felkérésére, magam is aktívan reszt vettem). Nagyon jólesett egykori alelnök úr örömapai gratulációja, de a gratuláció őket, a megjelenteket is megilleti. Azokat a nagyszerű volt aktív labdarúgókat, akik az összejövetellel igazán jelesre vizsgáztak a sport, és egymás iránti tiszteletből, szeretetből, sportemberségből. Amikor a terembe léptem, a meglepetéstől nem igen jutottam szóhoz. Néhány gondolattal méltatni próbáltam a nagyszerű sportembereket, érdemekeit, vendégeiket, egyben kérlelve őket: hordozzák még sokáig nemes örökségüket, és hatalmas hajdani sikerükkel példát mutatva, szépkorúan is segítsék a fiatal sportnemzedéket! Elmondtam nekik: higgyék el, ma is szükség van rájuk. Isten éltesse őket még sokáig jó egészségben!

Pár perc volt mindössze a „vizit”, engem vártak a vendégeim, és amúgy sem szerettem volna tiszteletlen lenni. Kedves ismerősömnek, Sárdi Árpádnak köszönöm ezt a csodálatos élményt és csak remélni tudom, hogy az ikonok még sokáig összejönnek, anekdotáznak majd és biztos, hogy az átélt, sok-sok küzdelmet újrajátsszák. A sors kegyetlensége folytán sajnos vannak, akik már az égi focipályán küzdenek értük, értünk, Somogy vármegye labdarúgásáért. Az összejövetelen egész biztosan ők is ott voltak, hiszen nem felejtették el őket, élnek tovább valamennyiük, valamennyiünk emlékezetében.

A lagzi nagyszerűen sikerült, a vendégsereg jót mulatott. Én pedig leányom boldogsága mellett feledhetetlen élménnyel lehettem még gazdagabb életünk nagy napján.

Góz Mihály, nyugalmazott iskolaigazgató, egykori sportvezető, labdarúgó és kézilabdaedző, Buzsák