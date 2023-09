Róna Ágnes, a kaposvári nagypiac ügyvezetője elmondta: a rendőröknél szerencsekereket lehetett forgatni láthatósági eszközökért és a drogos, ittas szemüveget is kipróbálhatták, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai a szelektív hulladékgyűjtést mutatták be, az Első Kaposvári Lions Klub vércukor mérést, valamint látásvizsgálatot szervezett. A gyerekeknek a rajzpályázatot írtak ki és a gombakiállításon is részt vehettek, Deák Attila gomba szakellenőr mesélt a kalaposokról. Róna Ágnes kiemelte: 2023. szeptember 6-án Budapesten alakult meg a Vásárcsarnokok, Piacok Együttműködési Fóruma és kilenc vidéki, valamint tizennégy budapesti helyszínen szervezték meg első közös akciójukat, a Nyitott piacok napját.

– A piac egy közösségi tér és szeretnénk bemutatni, hogy mennyire friss, minőségi portékákat lehet itt kapni közvetlen a termelőktől – mondta el a piacvezető. Nem csak a programok voltak színesek, hanem a portékák is. Zsenge csemegekukorica mellett a méretes kápia paprikák is jól fogytak. Őszi gyümölcsökből sem volt hiány, mézédes fehér és kék szőlő, de füge is került a kosarakba.