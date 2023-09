Az I. világháború idején, az olaszországi Monte Grappa hegy környékén elesett magyar katonákra is emlékeztek. Az olaszok szent hegyén immár a magyar lobogó is őrzi a hősök emlékét. Az eseményen a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság tagjaként jelen volt Móring József Attila somogyi országgyűlési képviselő is.