Felújították és csütörtökön ünnepélyes keretek között adták át a római katolikus templom mellett álló keresztet.

Az ünnepségen Horváth Viktor, a KDNP szabási elnöke örömmel beszélt arról, hogy a két világháborút is megélt kereszt végre eredeti pompájában hirdetheti a kereszténységet Szabáson. – Hirdeti, hogy Isten velünk van és szeret minket, s jelen állapotában már azt is, hogy a szabási hívek gondos gazdái az egyház e fontos jelképének – hangsúlyozta.

A szabási ünnepségen részt vett Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, a KDNP országos főtitkára, aki a béke érdekében keresztállításokra buzdított és megköszönte a helybeliek áldozatát, amiért a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények ellenére is szívükön viselték a kereszt állapotát, és adományaikkal segítették a helyreállítást. – A kereszt nem csupán jelkép, hanem erkölcsi igazodási pont is egyben – mondta Latorcai Csaba. – Ennek szellemében élünk és őrizzük kereszténységünket. Feladatunk, hogy álljon minél több felújított és védett kereszt a településeken és az utak mentén.

Szászfalvi László ország­gyűlési képviselő elmondta, a kereszt az önazonosságunkat is jelenti. – Megőriztük hitünket, mert az tartott meg bennünket mindeddig – mondta. – Az elődeink munkába igyekezve vagy hazafelé jövet mindig megálltak a kereszt előtt, és imádkozva adtak hálát. Számukra személyes életforrást jelentett a kereszt.



Állandó iránytű a számunkra

A kereszt iránytű is számunkra; mutatja mindannyiunknak, hogy nincs más út, csak az Isten útja – hangzott el az ünnepségen, ahol a dalkörösök produkcióját követően Rozgonyi Erika lelkész asszony és Laczkó Flórián plébános áldotta meg a felújított keresztet. Somogy vármegyében 51 keresztet fogadtak örökbe a hívek, a következő ünnepséget Bárdudvarnokon tartják.