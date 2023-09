Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke a Somogyi Hírlapnak elmondta: az eddig beérkezett beszámolók egyértelműen mutatják, hogy a pályázati kiírásnak megfelelő helyszíneket választottak kirándulási helyszínül a jelentkezők.

– Az előző évekhez hasonlóan idén is népszerű volt a patcai Katica tanya, a Zselic, Kaposvár – volt olyan gyermek, aki életében először járt ott –, Kaszó és természetesen a Balaton – sorolta a közgyűlés elnöke. – Osztatlan sikert aratott Patcán a játszóház, a vár és az állatsimogató is a somogymeggyesi gyermekek körében. Kányáról a siófoki Kálmán Imre sétányon található játszóházat vették célba, ahol a trambulin, a légvár és a mókás arcfestés is nagy népszerűségnek örvendett a kirándulók körében. Az óvodások és iskolások alkotta csoport jókedvét az sem vette el, hogy a rossz idő miatt elmaradt balatoni nézelődésük.

A babócsai gyermekek kaposvári mozizást választottak, a kis hableányt nézték meg. Beszámolójuk szerint „A filmet 3D-ben látni valami csodálatos volt, elkápráztató látványt nyújtott a tenger világa, a szereplők, a lélegzetelállító jelenetek, a fülbemászó dallamok. A gyerekeknek nagyon tetszett a film, egészen elvarázsolta őket a látványvilág, felejthetetlen élményt nyújtva.” Az előadás után még egy séta és fagyizás is belefért a programba a városközpontban.

A nagykorpádi óvodások és a taranyi diákok Kaszó szépségeivel, természeti értékeivel – köztük a Lombkorona tanösvénnyel, a Baláta-tóval és a vadasparkkal – ismerkedhettek meg, míg az andocsi gyermekek Bőszénfára kirándultak, ahol az állatok mellett a gazdasági épületeket is megnézhették, s emellett traktoros túrán is részt vehettek. Hasznos és fontos információkkal gazdagodtak többek között a szarvasok táplálkozásával, viselkedésével kapcsolatban is. Hazafelé pedig tettek egy pizzázással és fagyizással egybekötött rövid kaposvári sétát a belvárosban.

Szintén vármegyénk székhelyével ismerkedtek a lábodi iskolások is, de előtte még ellátogattak a Zselici Csillagparkba, ahol a térség élővilága mellett az univerzum érdekességeit is megcsodálhatták. Ez csak néhány rövid beszámoló a beérkezettek közül, de egyértelműen mindegyik pozitívan megélt napokról szól. Annál nagyobb öröm pedig nem nagyon van, mint amikor az itt élő gyermekek őszinte érdeklődéssel ismerkednek szülőföldjükkel és pozitív élményekkel gazdagodva térnek haza családjukhoz, ahol elmesélik mindazt, amit láttak, tapasztaltak. Reményeim szerint ezzel a programmal hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy még szorosabban kötődjenek Somogyhoz, még inkább meg akarják ismerni értékeit – mondta Biró Norbert.

Változatlanul népszerű a támogatási program évek óta

A Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke szerint a „Szülőföldem Somogyország” Program népszerűsége megkérdőjelezhetetlen, hiszen a 2011-es kezdete óta 13 471 somogyi gyermek kirándulását támogatták, mely kiegészül az idei jelentkezőkkel, az előzetes igények szerint több mint ezerhétszázzal. – Pontos számot azért nem tudok még megosztani, mert nem zárult le a pályázat, nem tudjuk még, hogy minden jelentkező eljutott-e Somogyország valamelyik értékes pontjára – összegezte Biró Norbert.