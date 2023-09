Szűrések a korai felismerésért

Országszerte több egyetemi klinika, kórház és egészségügyi intézmény vesz részt a kampányban ingyenes fej-nyaki daganatszűréssel. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszainak és a szervező intézményeknek köszönhetően pedig egész szeptemberben zajlanak szájüregi szűrések 19 helyszínen, szűrőbuszokon.

A helyszínekről és az időpontokról a https://fejnyakidaganatok.hu/szuresek.html oldalon lehet tájékozódni.

„Léteznek olyan daganatos betegségek és rákmegelőző állapotok, amelyek szűrővizsgálatok segítségével akkor is felfedezhetők, ha még nem jelentkeznek tünetek. Ami a fej-nyaki régiót illeti, akkor is javasolt két-három évente szakorvosi vizsgálatot igénybe venni, ha semmilyen, normálistól eltérő jelet nem tapasztalunk magunkon.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy amennyiben olyan tünetek, mint például elhúzódó torokfájdalom, fülfájdalom, szájüregi fájdalom, fájdalmatlan nyaki duzzanat, szájnyitási vagy nyelési nehézség három hétnél tovább fennállnak, feltétlenül forduljunk szakorvoshoz, hiszen ezek a szimptómák akár egy komolyabb betegséget is jelezhetnek. Mint minden daganatos betegség esetén, így a fej-nyaki rákoknál is életmentő lehet a korai diagnózis felállítása” – mondja dr. Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fül-orr-gégész, fej-nyaksebésze, a „Ragadd torkon a rákot!” kampány magyarországi szakmai vezetője.

A tavalyi kampány keretében a Magyar Fej-Nyaki Onkológiai Társaság – dr. Tamás László egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatójának elnökletével – a Mályvavirág Alapítvánnyal együttműködve létrehozta a fejnyakibetegut.hu weboldalt, azt a digitális betegútkísérőt, mely a fej-nyaki daganattal érintetteket - és hozzátartozóikat is - segíti a betegút minden állomásán, a tünetek megjelenésétől a kezelési lehetőségeken keresztül a rehabilitációig és a gyógyulásig. Azóta az oldal a szájgarati, szájüregi, orrmelléküregi, orrgarati és gégerákkal érintett betegeket támogatja, idén pedig egy újabb betegséggel, a pajzsmirigyrákkal bővül.

A fejnyakidaganatok.hu tájékoztató weboldalon pedig az eddigiek mellett három új betegség (oldalsó koponyabázis tumorok, fej-nyaki bőrdaganatok, nyálmirigy tumorok) tünetei és kezelési lehetőségei is megismerhetőek lesznek.

„Nagyon sokat jelent az érintetteknek, ha egy helyről jutnak hozzá a betegútjukat érintő információkhoz - hiteles, megbízható forrásból. Biztonságot ad számukra az, ha tudják, mi várhat rájuk az egyes fázisokban. A fejnyakidaganatok.hu oldalunkon a tudnivalókat nem csak elolvashatják, hanem szakembereink egy-egy kisfilmben el is mondják, ráadásul megismerhetjük néhány érintett történetét is. A visszajelzések alapján hihetetlen erőt ad, ha a gyógyulás útján járó sorstársak megosztják tapasztalataikat, üzeneteiket.” – mondja dr. Tamás László professzor.

A Make Sense kampányról

A Make Sense kampány az Európai Fej-Nyaki Társaság (European Head and Neck Society-EHNS) egyedülálló és izgalmas kezdeményezése, Prof. Wojciech Golusinski és C. René Leemans vezetésével. Az EHNS egy multidiszciplináris testület, amely számos tudományterület orvosszakértőit fogja össze, beleértve a fej-nyaki daganatokkal foglalkozó szakembereket, fül-orr-gégészeket, szájsebészeket, plasztikai sebészeket, klinikai onkológusokat, a sugárterápiás specialistákat, a képalkotó szakembereket és a patológusokat. A kezdeményezés több más területről érkező résztvevőt is bevon, mint például dentálhigiénikusokat, logopédusokat, speciális nővéreket, pszichológusokat, gyógytornászokat, dietetikusokat, szociális munkásokat, kutatókat és a fej-nyaki daganatokkal foglalkozó betegszervezeteket.

A Make Sense kampányon keresztül az EHNS célja, hogy felhívja a figyelmet a fej-nyaki daganatok tüneteire, hogy elősegítse a minél korábbi diagnózist és a beteg megfelelő helyre történő beutalását, valamint, hogy javítsa a teljes és progressziómentes túlélési esélyeket.

A fej-nyaki daganatokról

A fej-nyaki daganatok csoportjába tartoznak azok a daganatok, amelyek a fej és a nyak régiójában fejlődnek ki: elsősorban a szájüregi, szájgarati, orrgarati, algarati, gége, illetve orrüreg/melléküregi daganatok. Ide tartoznak továbbá a pajzsmirigydaganatok, a nyálmirigy daganatai, és az oldalsó koponyabázis tumorok is.

A fej-nyaki régió daganatos betegségei előfordulásukat tekintve Európában a hatodik-hetedik helyen állnak a daganatos betegségek listáján. Ennek ellenére az elővigyázatosság a betegség kapcsán nagyon alacsony: a betegek nagy része a diagnózis felállításakor már előrehaladott stádiumban van. Az előrehaladott stádiumú betegek 60%-a veszti életét 5 éven belül a betegség következtében. Ugyanakkor korai diagnózis esetén a túlélési arány 80-90%-os.

Fő kockázati tényezők között említhető a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a humán papillomavírus fertőzés. Férfiak esetében a fej-nyaki daganatok kialakulása 2-3-szor valószínűbb a nőkhöz viszonyítva, ugyanakkor sajnos az utóbbi időben egyre több nőt diagnosztizálnak a betegséggel. Szintén aggasztó adat, hogy míg sokáig többnyire a 40 év feletti korosztályt érintette, ma már fiatalabbak esetében is előfordul, mely a HPV-érintettségre vezethető vissza.