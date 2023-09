A ladi templom támfalra épült, szűk út vezet arra, és az áthaladó kamionok repedéseket okoztak az épületen. Hosszú évek küzdelmével érték el, hogy az út megkapja a 20 tonnánál nagyobb járművekre vonatkozó korlátozó táblát, és ez időszakosan segített, sőt megnyugvásra is okot adott. Azonban a fuvarozók nem adták fel, és tovább akarták használni a kedvező útszakaszt. Ennek az volt a módja, hogy engedélykérelmekkel kezdték bombázni az utat fenntartó Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-t, hogy tegyenek velük kivételt. A közútkezelő álláspontja szerint ők tranzitforgalomra nem adnak ki engedélyt, mégis információink szerint 174 szerelvény megkapta az áthaladási jogot, bár ezek biztosan nem helyi vállalkozások autói, és nem célirányosan jöttek Ladra, állítják az önkormányzatnál. Pedig Kaposvár és Szigetvár között közlekedhetnének más úton is.

– Egyeztettünk a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer üzemeltetőjével a húsztonnás járművekre vonatkozóan, és erre nem adott útvonalat, mégis jönnek a kamionok – mondta Pirosné Tamás Krisztina polgármester. – Többször kerestem a közútkezelőt, ők megerősítették, hogy a helyi szükségletből adódó áruszállítást nem akadályozzák, vagyis aki ilyen indokkal hozzájuk fordul, azok számára adnak engedélyt. Két hónapja levelet kaptam a fenntartó országos Közúttól, hogy leveszik a korlátozó táblát, mert kezelhetetlenné vált a helyzet. Rengeteg engedélyt kell kiadniuk, de majd a rendőrség feladata lesz az ellenőrzés, mert errefelé úgysem jöhetnek a nagy teherautók.

Ezek után olyan dübörgéssel járó forgalomnövekedést tapasztaltak, ami a helyiek szerint elviselhetetlen méretet öltött, panaszolták a ladiak.

Az önkormányzat többször írt a Magyar Közútnak, hogy a kamionok túl gyorsan mennek, és lássák el szalagkorláttal az útvonalat, de szerintük elégséges a 40 kilométeres sebességkorlátozó tábla, magyarázta a polgármester. Ez azonban csak ajánlás legtöbbször, s sok sofőr nem tartja be. Reggel hat óra tájt csak úgy zúdulnak a kamionok a falura, mert a sofőrök úgy gondolják, hogy ilyen korán talán nem találkoznak rendőrrel.



Fotó: MW

Van jobb út is, csak az hosszabb

A templomot épp most újítják fel, és joggal tartanak attól a ladiak, hogy újra repedezni fognak a falak, sőt ez ilyen kamionforgalomnál a lakóházaknál is megtörténhet. Télen nagyon nehéz közlekedni a ladi dombok között, sokszor beáll a forgalom. A gyorsan haladó járműveknek ez veszélyes terepviszonyokat jelent, másfél méterre haladnak a két településrészt összekötő gyalogjárdától. – A végső megoldás az lenne, ha nem járnának erre a kamionok – jegyezte meg Pirosné Tamás Krisztina. – Értem én, hogy a fuvarozók nehéz helyzetben vannak, drágult az áruszállítás, de van másik, jobb út, mehetnének Barcsnak és Szigetvárnak is, de Lad felé az út rövidebb. Értjük, de nekünk ez nem elfogadható...