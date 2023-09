Kialvatlanság, időhiány, óvodában felejtett gyermek, eltűnő iskolatáska, odaégett mézeskalács…; a legtöbb sokgyermekes anyának biztosan vannak hasonló élményei. Patak Gyöngyvér könyve ezért is vált kedveltté sokak körében, mert rávilágít azokra az élethelyzetekre, amely sok anya számára ismerősek lehetnek.

Az Álomgyár Kiadó gondozásában megjelent könyv könnyed, vicces-kínos szituációkban a családjuk életébe enged betekintést. Az első kötet először magánkiadásban jelent meg, majd a kiadó menedzselte a második kötettel együtt.

– Nagyon meglepődtem az első kötet sikerén, és miután a saját kiadás példányai elfogytak, gondoltam egy merészet, és megkerestem az Álomgyár Kiadót, hogy kiadnák-e nagyban a regényem. Legnagyobb örömömre pozitív választ kaptam. Profi csapattal, tapasztalt szerkesztővel, grafikussal igazi élmény volt együtt dolgozni.

A Család a dombon így új, gyönyörű borítóval, és még feszesebb, gördülékenyebb szöveggel juthat el, reményeim szerint, még sokkal több olvasóhoz – mondta el a szerző, aki abban az időszakban írta az első kötetet, amikor a legtöbb dologgal foglalkozott egyszerre. Tanított, online családi portált vezetett, és menedzselte saját szerzői karrierjét a családja mellett.

– Hosszú folyamat eredménye ez a kötet is. Több részletben készült, ha úgy nézem, akkor éveken keresztül. Maga a történet is több évet ölel át. Akkor vágtam bele az írásba, amikor az ikrek három-, a legnagyobb gyerekem tizenegy éves volt, a köztesek kilenc és hét. A férjem Budapesten kapott munkát, és három évig hétköznaponként egyedül kellett boldogulnom. Plusz persze a háztartás, kert, kutya, na meg a gyerekek természetesen, az edzésekkel, zeneórákkal, egyéb elfoglaltságokkal – mesélte Patak Gyöngyvér.

– Majdnem minden megtörtént a valóságban is, ami le van írva, legfeljebb nem úgy, nem akkor és nem azzal. A történet lendülete érdekében alakult így a könyv szerkezete. Férjem szokta viccesen kikérni magának egy-egy, a szájába adott mondatát, reakcióját, pedig csak nem jól emlékszik! – nevetett.

Fotó: MW

Sokszor sírt a megírt sorok között



– Évekig blogoltam, akkor élte ez a műfaj a virágkorát, és a gyerekkorom óta rendszeres naplóírást ezzel helyettesítettem – emlékezett vissza a családregény szerzője. Bevallotta, többször bedarálták a hétköznapok, az anyai teendők. – Sosem titkoltam el, a regényben is benne van, hogy sokszor sírtam a fáradtságtól, elkeseredtem, és azt sem mindig tudtam, hogyan tudok haladni a „muszáj dolgokkal”, vagy épp, hogy mit akarok valójában – mondta el őszintén Patak Gyöngyvér a nehézségekről. A fordulatokban gazdag, érzelmektől sem mentes történet kalandos családi életről tanúskodik.