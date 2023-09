A valóságban is megelevenedet mindenki rémálma. Bata Zsolt Iván a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtó szóvivője tájékoztatott minket, hogy rendőrök irányították a forgalmat délután kettő és három óra között Kaposváron a 48-as Ifjúság útja és a Honvéd utca kereszteződésében, egy országos versenyre készülve. Hozzátette: hogy szeptember 20-án csütörtökön is számíthatunk rendőri irányításra Kaposvár területén, hogy pontosan melyik kereszteződésben, az legyen meglepetés.

Nem is olyan rég számoltunk be róla, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság csatornájára felkerült egy videó a rendőri karjelzésekről, amelyben Farkas Bence, kaposvári rendőr magyarázta el a felhasználóknak, hogyan kell értelmezni a rendőri karjelzéseket. Most ezt a tudást a valóságban is tudtuk kamatoztatni.