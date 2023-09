Sokszor halljuk, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, de a bölcselkedést kevésszer gondoljuk át igazán. A szeptember 10-i börgöndi repülőgép-szerencsétlenség bizonyítja a legjobban, mennyire törékeny az emberi élet, milyen szélsebesen meg tud fordulni a sors kereke. A karádi Denkéék sem sejthették, mi fog történni velük, amikor a Fejér vármegyei légiparádéra igyekeztek. Abszurdnak tűnik egy verőfényes napon, hogy bárkire rázuhanhat egy repülő...

Az apának mindössze két másodperce volt arra, hogy a fiát a becsapódástól a lehető legmesszebb küldje. A négytagú család tagjai közül mindenki megsérült, a kilencéves kislányt és az édesanyát érték el legjobban a lángok. Az apa már magánál van, de felfoghatatlan fájdalmakat él át. Nem csak testileg, lelkileg is. Egy szempillantás alatt változott meg az élete, akiket a legjobban szeret a világon, azok az életükért küzdenek a kórházban. A karádiak egy emberként fogtak össze a tragikus balesetet szenvedett családért. Gyűjtést szerveztek, péntek délután jótékonysági sütivásárt is tartottak Karádon, a bevételéből a Denke családot támogatják. A karádiak bizonyítják: nem halt ki az együttérzés az emberekből.

Elgondolkodtató ez a pillanat is, amikor ezért a családért szorítunk, vagy mondunk egy imát. Bizony, jó lenne, ha nem csak akkor lennénk érzékenyek és emberségesek, amikor ránk szakad az ég. Talán rájönnénk egyszer, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy csak magunkat szeressük.