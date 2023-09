Ki ne lenne kíváncsi arra, mit is dolgozik egy sebész a kórházban? Kik segítik a munkáját és hogyan? Netán mi vár ránk, ha speciális gyógyító kezekbe kerülünk? Erre is választ ad a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház közösségi oldalán megjelent legújabb videó, amelyben részletesen bemutatják a sebészeti osztályuk működését. Káposztás Zsolt orvosigazgatótól és kollégáitól azt is megtudjuk: mitől sebészet egy sebészet, és azt is, hogy mikor, mit tesznek, milyen műtéteket, beavatkozásokat végeznek. Ha téged is érdekelnek a részletek, itt tudod megtekinteni a videót!