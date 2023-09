Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa valamint az Európai Egyházak Konferenciájának elnökei közös nyilatkozatban fogalmazták meg felhívásukat a szeptember 1-jén kezdődött teremtésvédelmi hónapra. „Áradjon az igazságosság és a béke!” – így szól a tematikus hónap mottója, Ámosz könyvének szavaira utalva. Az ökumené jegyében zajló teremtésvédelmi hónap jelképe egy sebesen zúgó folyó; a víz, amely létünk egyszerű és alapvető eleme. A teremtés hónapjának keretében Fábry Kornél atya, a közelmúltban felszentelt esztergom-budapesti segédpüspök, Kaposfüred egykori plébánosa tart előadást október 2-án, hétfőn 17 órakor a Kaposvári Püspökség nagytermében. A szervezők családok részvételére is számítanak, így 16.45-től gyermekfoglalkozásra várják a lurkókat a Nagyboldogasszony Iskolaközpont udvarán lévő filagóriához.

A tematikus hónap október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén végződik, aki a hagyomány szerint a környezetvédelem védőszentje, és e nap egyben az állatok világnapja is. Október 2-a egyébként további érdekes programot is kínál. A kaposvári Szent Margit-templomban évek óta zajló, felettébb népszerű Hit, kultúra, tudomány című előadás-sorozat vendége ezúttal Rosta István professor emeritus, akadémikus lesz. A technikatörténész az esti szentmisét követően, 19.10 órakor Hit és tudomány harmóniája világhírű tudósoknál címmel tart előadást.