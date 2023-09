– Mit gondolt, amikor megtudta, hogy állami kitüntetést kap?

– Ez nem csak az én díjam, hiszen idén októberben lesz kereken 25 éve, hogy a településfejlesztés- és vezetés területén dolgozom. A mögöttem lévő két és fél évtized nem jöhetett volna létre, ha nincsenek segítők, balatonföldvári emberek, akik ezt az eredményt magukénak tudhatják a személyemen keresztül. Sokan vannak, akik már 25 éve kitartanak mellettem, nekik köszönettel tartozom azért, hogy bíznak bennem. 1998-ban a legfiatalabb tagja voltam a földvári testületnek, ezt követően még ötször választottak meg képviselőnek. Végigjártam a ranglétrát, voltam bizottsági tag és elnök. 2010-ben sikerült először elnyernem a választók bizalmát polgármesterként. Azóta ezt sikerült még néhányszor megismételnem.

– Háromszor választották meg polgármesternek. Mi a siker titka?

– Nem szeretem azokat a településvezetőket, akik a pálya széléről érkeznek és csak úgy beesnek. Amikor pedig ez megtörténik, azt hiszik, hogy a kezükben van a bölcsek köve. Tudatosan felépítve lehet választást nyerni, és ami nagyon fontos, nem csak nekem kell elhinnem, hogy jó polgármester leszek, hanem a választóknak is.

– Honnan jött az indíttatás, hogy megméresse magát polgármesterként?

– 26 évesen kezdtem a képviselőséget, a sok tanulás mellett azt is tudtam, hogy sok mindent máshogy csinálnék, mint az elődeim. Ez két cikluson keresztül érlelődött, aztán jöttek újabb ötletek. 2006-ban indultam először, akkor egy szavazattal maradtam le, ami jó lecke volt. Megtanultam, hogy nemcsak a hivatásra kell felkészülni, hanem a választásokra is. Sok mindent le kell tenni az asztalra ennek érdekében: voltam ifjúsági referens, sportreferens, alapítottam vízisport-egyesületet is, amit a díj elbírálásakor is figyelembe vettek.

– A vízi sport Balatonföldvár életében fontos szerepet játszik. Ez aligha véletlen!

– Úgy gondolom, hogy Balatonfüred után Balatonföldvár a második település vitorlássportban a magyar tenger partján. Az általam alapított egyesület mostanra akkorára nőtte ki magát, hogy már országos rendezvényeket szervez. Ez persze nem azt jelenti, hogy a vitorlássportban elért sikerek csak a balatonföldvári egyesületnek lennének köszönhetőek, nem szeretném elvitatni mások érdemeit. Hiszen azért itt van nálunk a legnagyobb Bahart kikötő.

– Közelednek az önkormányzati választások. Adódik a kérdés, hogy merre tovább, milyen fejlesztési lehetőségeket lát Balatonföldvár számára?

– Nyertünk egy pályázatot egy új látogatóközpont kialakítására, egy új bölcsődét fogunk átadni, az általános iskola energetikai felújítása is hamarosan megkezdődik. Dolgozunk az út- és járdafelújítási program fejlesztésén, az elavult vízisport-telepet eladjuk, és egy újat építünk remélhetőleg a Magyar Vitorlássport Egyesület közreműködésével.

Nem maradtak otthon a turisták

A statisztikai adatoktól és a vendégéjszakák számától függetlenül a beharangozott szezonhoz képest sokkal jobb volt az idei nyár, vélekedett kérdésünkre Holovits Huba. Minden üdülőnél álltak az autók, egészen az utolsó nyári napig, osztotta meg tapasztalatait a településvezető. – A parton pedig látható volt, hogy óriási sorok kígyóztak a nyitva tartó vendéglátóipari egységek előtt, még az utolsó hétvégén is – tette hozzá a polgármester. – Mindez persze a jó időnek is köszönhető volt. A vészmadárkodó előrejelzések nem jöttek be, állapította meg Holovits Huba, aki szerint az már több évtizedes tapasztalat a Balatonnál, hogy ami a nyár elején elúszik, azt visszaadja az időjárás a szezon második felében. – Tehát hiába volt esős az első pár hét, júliustól már többször volt strandoláshoz kiváló az időjárás, mint szobában ücsörgéshez – mondta.