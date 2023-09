A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltára ezért négy részből álló, ingyenes családtörténet-kutató előadássorozatot rendez.

Október 3-án fél 5-kor lesz az első találkozás mindazokkal, akiket foglalkoztat e téma. Jakab Georgina főlevéltáros vezeti be hallgatóságát a családfakutatásba, nagyító alá véve a magyarországi anyakönyvezés történetét. Október 10-én a főlevéltáros az anyakönyvi kutatás módszertanával ismerteti meg a résztvevőket. Október 17-én Jakab Georgina a nemesi családok és nemzetiségek kutatásának módszertanairól beszél, Polgár Tamás igazgató az 1848/1849-es szabadságharc és a 19. sz. második fele községi anyagainak vonatkozó forrásairól osztja meg gondolatait. Lesz Éva főlevéltáros a dualizmus kori újoncállítási lajstromokról értekezik, Kiss Norbert Péter igazgatóhelyettes pedig A családtörténet-kutatás 20. századi kiegészítő forrásai: a holokauszt áldozatairól szóló irattípusok, a tanácsi időszak iratai, a régi honlapunk adatbázisai címmel tart előadást.

Az előadássorozat utolsó rendezvénye október 24-én lesz, ekkor Nübl János főlevéltáros telekjegyzőkönyvekről, telekkönyvi betétekről és közjegyzői iratokról szól, Récsei Balázs főlevéltáros a családfakutatáshoz hasznosítható néhány egyéb forrástípusra hívja fel a figyelmet, Jakab Georgina az I. és a II. világháború áldozatainak kutatási forrásaira fókuszál, majd Polgár Tamás kalauzolásával egy raktártúrára is lesz lehetőség.

Mint megtudtuk: az előadássorozatra előzetes regisztráció szükséges. Az előadássorozatra előzetes regisztrációra is szükség van.