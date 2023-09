Ám vannak már olyan műszaki megoldások, amelyekkel még a legörökmozgóbb pici is – szó szerint – egy szempillantás alatt diagnosztizálható. Egy 2,8 millió forintos speciális műszerre gyűjt a Siófok Város Semmelweis Alapítványa. A szemészeti készülék speciálisan a csecsemők és gyermekek látásvizsgálatára alkalmas.

– Akár egy méter távolságból is el lehet végezni a vizsgálatot, ezért ezzel a műszerrel a szemészet és a gyerekosztály munkája is egyszerűsödhetne, mondta el kérdésünkre Pintér István főigazgató. A Plsoptix nevű készülék előnye az is, hogy a vizsgálatot akár úgy is el lehet végezni, hogy közben a kisgyermek vagy csecsemő az édesanyja ölében ül. Ráadásul előtte nem kell alkalmazni pupillatágító szemcseppet sem, s mindkét szem egyszerre megvizsgálható.

A gyermekbarát diagnosztikai eszközt a Siófoki Kórház adományok segítségével igyekszik beszerezni, így minden támogatást szívesen fogadnak.

Bárki hozzájárulhat felajánlásával a jó célhoz, amelyet a Siófok Város Semmelweis Alapítvány 11743040-20043094-00000000 számú bankszámlájára utalhat el.