Csurgón Csokonaival randevúznak, illetve a költő és a csurgói táj kapcsolatát elemzik szórakoztatóan. Tüske Anita, a csurgói helytörténeti gyűjtemény néprajzos muzeológusa érdeklődésünkre elmondta, fontosnak tartják, hogy olyan programok is legyenek a múzeumban, melyek több korosztályt megszólítanak és változatossá teszik a kínálatot.

Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója van idén, ezért ebből az alkalomból tematikus programokkal, előadással, kézműves foglalkozással készülnek, és a református gimnázium parkjában is sétálhatnak majd az érdeklődők október közepén. – Csokonai nagyon szeretett tanítani a szabadban, ezért is vettük be helyszínnek a gimnázium parkját – emelte ki Tüske Anita. – Az újrahasznosítás, fenntarthatóság fontos a számunkra, ezért ilyen tematikájú programokat is tervezünk az ősszel. Mivel néprajzi gyűjtemény is vagyunk, jól kapcsolódik az intézményünkhöz. Júliusban nyílt meg a Csokonai Vitéz Mihály tematikájú szabadulószobánk, ahová a fesztivál keretében rendhagyó játékra invitáljuk a párokat – tette hozzá a muzeológus.

A Szennai Skanzenben hat programmal várják az érdeklődőket a Múzeumok őszi fesztiválján. Az elsőt, a Szent Mihály-napi ünnepet az előttünk álló hétvégén, szeptember 30-án szervezik meg. Az utolsó programot, a Márton-napi vigasságokat november 11-én tartják majd. A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum másfél évtizede vesz részt az országos programsorozatban. Pozsgai Erika csoportvezető múzeumpedagógus lapunknak elmondta, Régiségek a föld alatt, újdonságok a nap alatt címmel október 5-re hirdették meg az első eseményüket. A több alkalomból álló program a „Kincsek Somogy földjéből” elnevezésű kiállításhoz kapcsolódik. Pozsgai Erika hozzátette, nemcsak a városban, hanem a Desedán a Fekete István Látogatóközpontban is várják majd érdeklődőket.